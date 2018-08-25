В Болгарии случилось страшное ДТП с туристическим автобусом

Погибли 15 человек

13 скончались на месте, еще двое – по дороге в больницу. 27 человек пострадали. Некоторые из них – в крайне тяжелом состоянии.

В автобусе было около 50 человек. ДТП произошло около города Своге.



Автобус упал в Искырское ущелье, уточняет БГНЕС. Трагедия случилась около 17:30.

На место крушения приехали медики из близлежащих городов и Софии, где больницы работают в режиме ЧС.

По последним данным, в автобусе были болгарские паломники, которые посещали монастыри. Об этом сообщает BTV.

По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением из-за мокрой дороги.

Понедельник, 27 августа, в Болгарии объявили днем национального траура.



