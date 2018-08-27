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В Белгороде эвакуировали торговый центр

Из здания вывели около 300 человек

Причиной эвакуации людей из крупного ТЦ в Белгороде стало короткое замыкание в трансформаторной подстанции.

Подстанция находится в отдельно стоящем здании, и замыкание не вызвало дальнейшего горения.

Сотрудники торгового центра справились с ЧП самостоятельно. Служба безопасности вывела из помещения около 300 человек, сообщили РИА "Новости" в главном управлении регионального МЧС.

Как пояснили в ТЦ, сейчас заведение работает в обычном режиме.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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