В Луганской области горит химзавод

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Третьи сутки продолжается пожар на предприятии химической промышленности "Азот", находящемся в городе Северодонецке Луганской области.
Представитель областного ГСЧС Александр Чалый сообщил, что пожар локализован, но возгорание пока не ликвидировано.
"Горел шламонакопитель "Северодонецкого объединения Азот". Площадь пожара составляла около пяти гектаров", – передает "Громадське радіо".
Жители города пожаловались в соцсетях советнику главы Луганской ОГА Виталию Шведову на неприятный запах и дым. Политик попросил областную прокуратуру расследовать причины пожара, отмечает РИА ФАН.
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