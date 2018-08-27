Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Луганской области горит химзавод

Жители Северодонецка жалуются на запах и задымление

Третьи сутки продолжается пожар на предприятии химической промышленности "Азот", находящемся в городе Северодонецке Луганской области.

Представитель областного ГСЧС Александр Чалый сообщил, что пожар локализован, но возгорание пока не ликвидировано.

"Горел шламонакопитель "Северодонецкого объединения Азот". Площадь пожара составляла около пяти гектаров", – передает "Громадське радіо".

Жители города пожаловались в соцсетях советнику главы Луганской ОГА Виталию Шведову на неприятный запах и дым. Политик попросил областную прокуратуру расследовать причины пожара, отмечает РИА ФАН.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Германия трезво взглянула на США

Немецко-американские связи подвергнутся перезагрузке

Доллар рванет вверх в сентябре

Курс американской валюты поднимется до 71 рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей