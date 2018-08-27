В Луганской области горит химзавод

Жители Северодонецка жалуются на запах и задымление

Третьи сутки продолжается пожар на предприятии химической промышленности "Азот", находящемся в городе Северодонецке Луганской области.

Представитель областного ГСЧС Александр Чалый сообщил, что пожар локализован, но возгорание пока не ликвидировано.

"Горел шламонакопитель "Северодонецкого объединения Азот". Площадь пожара составляла около пяти гектаров", – передает "Громадське радіо".

Жители города пожаловались в соцсетях советнику главы Луганской ОГА Виталию Шведову на неприятный запах и дым. Политик попросил областную прокуратуру расследовать причины пожара, отмечает РИА ФАН.