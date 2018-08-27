В Калининградской области прогремела стрельба

Погиб человек

ЧП случилось в одном из поселков Полесского района 25 августа, в субботу.

Местный житель поссорился с племянником и его приятелями. Разрешить спор 58-летний мужчина решил с помощью ружья. В результате один человек погиб на месте, еще трое были ранены. Их отвезли в больницу. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Стрелок признал вину. Следователи планируют просить суд об аресте на два месяца в качестве меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, отмечает FLASHNORD.





