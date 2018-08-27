Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Калининградской области прогремела стрельба

Погиб человек

ЧП случилось в одном из поселков Полесского района 25 августа, в субботу.

Местный житель поссорился с племянником и его приятелями. Разрешить спор 58-летний мужчина решил с помощью ружья. В результате один человек погиб на месте, еще трое были ранены. Их отвезли в больницу. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Стрелок признал вину. Следователи планируют просить суд об аресте на два месяца в качестве меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, отмечает FLASHNORD. 


Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Германия трезво взглянула на США

Немецко-американские связи подвергнутся перезагрузке

Доллар рванет вверх в сентябре

Курс американской валюты поднимется до 71 рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей