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В Крыму произошло страшное ДТП

Фото: "ВКонтакте"
Жуткая авария случилась на трассе Симферополь - Феодосия

Автомобили "Шевроле-Ланос" и "Форд" столкнулись на полной скорости. Первая машина загорелась. Информация об этом появилась в соцсетях.

Погибли три человека, среди которых 21-летняя девушка. Еще две – 26 и 25 лет - в тяжелом состоянии доставлены в Старокрымскую больницу. Один пострадавший отказался от госпитализации.

"Травмы – перелом бедра и колена, и ушибы", – сообщил ТАСС источник.

Данных о причинах трагедии пока нет.

Полина ДОРОЖКИНА
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