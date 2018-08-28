Южная Корея задержала российский корабль

Судовладелец отказывался платить зарплаты и покупать билеты

Береговая охрана Республики Корея утром 28 августа задержала танкер "Палладий", приписанный к порту Владивосток.

Судно было развернуто на выходе из Корейского пролива, патрульный корабль взял его на буксир в порт Пусан, сообщил РИА "Новости" представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Палладий" задержали в Пусане из-за долгов по зарплате морякам. Согласно законодательству, билеты для работников судна должен покупать судовладелец – компания "Дальтранс". Однако там заявили, что денег на это у них нет.

Председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов ранее уже рассказал агентству, что в организацию обратились 5 моряков с "Палладия": 2 месяца назад у них закончились контракты, и они несколько раз просили списать их с корабля, однако "Дальтранс" под разными предлогами отказывался сделать это. Помимо этого, морякам выплатили не всю зарплату.

Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу задержанного судна.