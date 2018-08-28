В Москве произошла драка со стрельбой

ЧП случилось в Бирюлево

Восемнадцать человек, устроившие драку со стрельбой и поножовщиной, задержаны утром 28 августа на юге столицы.

Драка началась из-за дорожного конфликта на Булатниковской улице, сообщает НТВ со ссылкой на данные полиции. Пострадавшие доставлены в больницы. Один из участников потасовки получил закрытую черепно-мозговую травму и был ранен в живот, у него также сломан нос. У другого – колото-резаные и огнестрельные раны конечностей.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства конфликта, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.