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Самолет греческих ВВС утром 28 августа разбился рядом с городом Спарта на острове Пелопоннес, летчики успели катапультироваться. Об этом пишет Sputnik Греция.
Учебно-тренировочный Т-2 вылетел из аэропорта Каламата с двумя пилотами на борту. Во время крушения они успели катапультироваться, один из летчиков связался с частью, его уже нашли. Второго пилота пока не обнаружили. Местные СМИ написали, что он погиб, сообщает телеканал "360".
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