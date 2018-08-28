Второго летчика ищут

Самолет греческих ВВС утром 28 августа разбился рядом с городом Спарта на острове Пелопоннес, летчики успели катапультироваться. Об этом пишет Sputnik Греция.

Учебно-тренировочный Т-2 вылетел из аэропорта Каламата с двумя пилотами на борту. Во время крушения они успели катапультироваться, один из летчиков связался с частью, его уже нашли. Второго пилота пока не обнаружили. Местные СМИ написали, что он погиб, сообщает телеканал "360".



