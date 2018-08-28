Российские туристы застряли в аэропорту

В Питере задержали рейс в турецкую Анталью

И 500 пассажиров остались ночевать в аэропорту "Пулково". Об этом сообщили они сами.

Рейс FV5853 по расписанию должен был вылететь в 02:55. Но посадку так и не объявили, рассказали "Фонтанке" очевидцы. Лететь должен был "Боинг 747", на борт которого вмещается больше 500 пассажиров.

Вылет задерживался по технической причине – "в связи с поздним прибытием воздушного судна", пояснили в авиакомпании "Россия". А все пассажиры были оповещены о задержке заранее, добавили представители перевозчика.

До задержки рейса в Анталью произошла заминка с лайнером из Симферополя. Борт FV 5620 должен был прилететь 27 августа в 21:30, а прибыл в Пулково только в 05:38, приводит FlashNord данные онлайн-табло аэропорта в Санкт-Петербурге.