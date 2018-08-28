В Брянске столкнулись автобусы

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В Брянске столкнулись два пассажирских автобуса. В результате происшествия пострадали 3 человека.
"По предварительной версии, водитель автобуса Setra допустил столкновение с остановившимся на остановке общественного транспорта автобусом "ЛиАЗ", после чего задел пять припаркованных поблизости автомобилей", – говорится на сайте регионального МВД.
Выясняются причины произошедшего.
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