В Брянске столкнулись автобусы

Пострадали 3 человека

В Брянске столкнулись два пассажирских автобуса. В результате происшествия пострадали 3 человека.

"По предварительной версии, водитель автобуса Setra допустил столкновение с остановившимся на остановке общественного транспорта автобусом "ЛиАЗ", после чего задел пять припаркованных поблизости автомобилей", – говорится на сайте регионального МВД.

Выясняются причины произошедшего.