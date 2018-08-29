В Греции загорелся пассажирский паром

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Оттуда эвакуировали больше тысячи человек. Высадку пассажиров проводят по пожарной лестнице. Корабль все еще дымится, но, по словам экипажа, огонь взят под контроль.
Из Пирея в порт Ханья на Крите паром отправился вечером во вторник, 28 августа. На его борту находились 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых автомобилей, сообщает издание "Нафтемпорики".
Возгорание, по предварительным данным, началось около полуночи в гараже. Загорелся грузовик.
Паром вернулся в порт Пирея в сопровождении двух пожарных судов. Туда же были направлены пожарно-спасательные службы.
Когда вспыхнул огонь, сработала автоматическая система пожаротушения. Пассажиры находились на корме парома и им ничего не угрожало.
Сейчас выясняются причины случившегося, передает телеканал "360".
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