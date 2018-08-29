В Греции загорелся пассажирский паром

Судно "Элефтериос Венизелос", вышедшее из Пирея, вернулось в порт из-за пожара

Оттуда эвакуировали больше тысячи человек. Высадку пассажиров проводят по пожарной лестнице. Корабль все еще дымится, но, по словам экипажа, огонь взят под контроль.

Из Пирея в порт Ханья на Крите паром отправился вечером во вторник, 28 августа. На его борту находились 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых автомобилей, сообщает издание "Нафтемпорики".

Возгорание, по предварительным данным, началось около полуночи в гараже. Загорелся грузовик.

Паром вернулся в порт Пирея в сопровождении двух пожарных судов. Туда же были направлены пожарно-спасательные службы.

Когда вспыхнул огонь, сработала автоматическая система пожаротушения. Пассажиры находились на корме парома и им ничего не угрожало.



Сейчас выясняются причины случившегося, передает телеканал "360".