В Подмосковье бушует крупный пожар

Пламя видно издалека

В подмосковном Реутове загорелся спортивный комплекс "Старт" на улице Лесная, сообщает телеграм-канал Life Shot.

ГУ МЧС России по Подмосковью сообщает, что происходит "открытое горение крытого теннисного корта, на площади 1 тыс. кв. метров". В ведомстве добавили, что пожару присвоен второй, повышенный, ранг. На борьбу с возгоранием брошены 81 человек и 25 единиц техники.

По последним данным, в 11.28 – пожар был локализован, а в 11.40 открытое горение ликвидировали. представитель ведомства рассказал РИА "Новости", что пожарные эвакуировали из здания 5 человек.

Пользователи Сети уже начали делиться фотографиями и видео катастрофы.