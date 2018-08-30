В Подмосковье бушует крупный пожар

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В подмосковном Реутове загорелся спортивный комплекс "Старт" на улице Лесная, сообщает телеграм-канал Life Shot.
ГУ МЧС России по Подмосковью сообщает, что происходит "открытое горение крытого теннисного корта, на площади 1 тыс. кв. метров". В ведомстве добавили, что пожару присвоен второй, повышенный, ранг. На борьбу с возгоранием брошены 81 человек и 25 единиц техники.
По последним данным, в 11.28 – пожар был локализован, а в 11.40 открытое горение ликвидировали. представитель ведомства рассказал РИА "Новости", что пожарные эвакуировали из здания 5 человек.
Пользователи Сети уже начали делиться фотографиями и видео катастрофы.
несколько минут назад загорелся финтнес-центр— махыч 🌵 (@ia_cvitocheg) 30 августа 2018 г.
в г. Реутов. все стреляет, клубы дыма устрашающие и распространяются в жилые дома, где могут быть открыты окна и спать дети, старики. очень надеюсь, что никто не пострадал. это очень страшно ис трашно наблюдать вживую.#пожар #Реутов pic.twitter.com/LgYTYOEICT
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