На военную база США рухнул самолет

Есть жертвы

Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США – двухмоторный самолет Beechcraft BE-60 рухнул на территорию военной авиабазы Эглин.

По сообщению The Blade, самолет направлялся в аэропорт Дестина во Флориде. Кроме погибших пассажиров самолета и пилота никто больше не пострадал, так как тот упал в пустынной лесной местности.

Причины катастрофы пока неизвестны.





