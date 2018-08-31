На военную база США рухнул самолет

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Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США – двухмоторный самолет Beechcraft BE-60 рухнул на территорию военной авиабазы Эглин.
По сообщению The Blade, самолет направлялся в аэропорт Дестина во Флориде. Кроме погибших пассажиров самолета и пилота никто больше не пострадал, так как тот упал в пустынной лесной местности.
Причины катастрофы пока неизвестны.
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