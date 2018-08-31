В Подмосковье порезали полицейских

Молодой человекй напал на стражей порядка с ножом

Это произошло в городе Дзержинском. Двое полицейских ранены, один из них – в шею.

Началось все с того, что ночью на пульт дежурного поступил вызов в парк на улице Святителя Николая. Прохожие увидели мужчину, который вел себя очень странно, сообщает Telegram-канал Mash.

Патруль быстро прибыл на место. Стражи порядка попросили неизвеcтного показать документы и попытались его успокоить. А он бросился на них с холодным оружием.

Одного из полицейских увезли в больницу, второму оказали помощь на месте.

Личность напавшего на них установлена. Это 27-летний местный житель. Его уже задержали.