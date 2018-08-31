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На нижегородском заводе прогремел взрыв

Фото: sverdlova.ru
ЧП произошло на предприятии по изготовлению взрывчатки

Инцидент произошел в Нижегородской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "скорую помощь", взрыв произошел на оборонном заводе имени Свердлова.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин.

По информации Telegram-канала Mash, ЧП унесло жизни трех человек. Еще четверо были ранены. Последствия инцидента могут быть устрашающими, поскольку есть риск, что пожар с завода перекинется на соседний цех, где производится взрывоопасное вещество аммонал, пишет Telegram-канал "112".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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