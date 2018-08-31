ЧП произошло на предприятии по изготовлению взрывчатки

Инцидент произошел в Нижегородской области.



Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "скорую помощь", взрыв произошел на оборонном заводе имени Свердлова.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин.

По информации Telegram-канала Mash, ЧП унесло жизни трех человек. Еще четверо были ранены. Последствия инцидента могут быть устрашающими, поскольку есть риск, что пожар с завода перекинется на соседний цех, где производится взрывоопасное вещество аммонал, пишет Telegram-канал "112".