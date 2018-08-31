На Москве-реке столкнулись теплоходы

Пострадало 5 человек

На Москве-реке недалеко от Лужнецкой набережной столкнулись два теплохода. В результате пострадали 5 человек.

Отмечается, что весь экипаж и пассажиры немедленно надели спасательные жилеты и поднялись на верхнюю палубу, передает Telegram-канал Mash.

Выясняются причины аварии.