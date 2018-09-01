В Сочи при посадке развалился самолет

Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, но обошлось без жертв

В Сочи жесткую посадку совершил самолет Boeing 737. В результате пострадали 18 человек.

Отмечается, что воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, после чего упало в русло реки. При этом у самолета разрушились стойки шасси, крыло и загорелся левый двигатель. На борту находилось 170 человек. Их успешно эвакуировали, передает РИА "Новости".

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что во время ликвидации последствий аварии погиб сотрудник воздушной гавани от сердечного приступа.

В данный момент выясняют причины произошедшего.