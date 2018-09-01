В Сочи при посадке развалился самолет

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В Сочи жесткую посадку совершил самолет Boeing 737. В результате пострадали 18 человек.
Отмечается, что воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, после чего упало в русло реки. При этом у самолета разрушились стойки шасси, крыло и загорелся левый двигатель. На борту находилось 170 человек. Их успешно эвакуировали, передает РИА "Новости".
В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что во время ликвидации последствий аварии погиб сотрудник воздушной гавани от сердечного приступа.
В данный момент выясняют причины произошедшего.
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