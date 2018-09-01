В Самарской области произошло жуткое ДТП

Погибли 5 человек

В Самарской области грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. В результате погибли 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В данный момент устраняются последствия аварии. На месте работают спасатели, передает РИА "Новости".