В Самарской области произошло жуткое ДТП

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В Самарской области грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. В результате погибли 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
В данный момент устраняются последствия аварии. На месте работают спасатели, передает РИА "Новости".
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