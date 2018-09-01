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Норильск окутал дым

В городе произошел сильный пожар

В центре Норильска загорелся дом. Очевидцы утверждают, что черный дым разносится над всем городом.

Отмечается, что горящее здание нежилое, поэтому никто не пострадал, передает L!FE.

На месте работают пожарные. Выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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