Норильск окутал дым

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В центре Норильска загорелся дом. Очевидцы утверждают, что черный дым разносится над всем городом.
Отмечается, что горящее здание нежилое, поэтому никто не пострадал, передает L!FE.
На месте работают пожарные. Выясняются причины произошедшего.
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