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В США неизвестный устроил пальбу

Ранены 10 человек

В США в Сан-Бернардино неизвестный открыл огонь по прохожим недалеко от жилого комплекса. В результате ранения получили 10 человек.

Отмечается, что их доставили в больницы, однако трое находятся в критическом состоянии.

Стрелка пока не задержали. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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