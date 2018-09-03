В США неизвестный устроил пальбу

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В США в Сан-Бернардино неизвестный открыл огонь по прохожим недалеко от жилого комплекса. В результате ранения получили 10 человек.
Отмечается, что их доставили в больницы, однако трое находятся в критическом состоянии.
🚨 Fusillade dans un "complexe d’appartements" à San Bernardino, en #Californie. Au moins 10 blessés, dont 3 dans un état critique. Aucune arrestation, pour le moment. pic.twitter.com/guTwUEOyra— deSperate (@TBMJ2_) 3 сентября 2018 г.
Стрелка пока не задержали. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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