Грабители устроили стрельбу в Москве

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ЧП случилось на юге столицы.
На Варшавском шоссе неизвестные обстреляли двух мужчин и украли у них большую сумму денег. По предварительным данным, ранены два человека.
После ограбления преступники уехали на двух иномарках.
"По предварительным данным, неизвестные стреляли из машины в двух мужчин, передававших друг другу крупную сумму денег", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы главка МВД России по Москве.
В сумке, которую похитили нападавшие, было 10 млн руб., передает "РЕН ТВ".
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