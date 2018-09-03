Грабители устроили стрельбу в Москве

Есть раненые

ЧП случилось на юге столицы.

На Варшавском шоссе неизвестные обстреляли двух мужчин и украли у них большую сумму денег. По предварительным данным, ранены два человека.

После ограбления преступники уехали на двух иномарках.

"По предварительным данным, неизвестные стреляли из машины в двух мужчин, передававших друг другу крупную сумму денег", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы главка МВД России по Москве.

В сумке, которую похитили нападавшие, было 10 млн руб., передает "РЕН ТВ".

В городе ввели план "Перехват".