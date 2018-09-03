В Новой Москве на девушку напали с ножом

Несчастную порезали и изнасиловали

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве возбудило уголовное дело против мужчины, ударившего ножом и изнасиловавшего девушку в Новой Москве.

В субботу, 2 сентября, рядом с домом в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское на территории Новой Москвы неизвестный нанес девушке 1995 г. рождения не менее одного удара ножом в область шеи. "Подавив волю потерпевшей к сопротивлению, злоумышленник совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование", – сообщается на сайте СК РФ по Москве.

Девушке оказали медицинскую помощь, она отпущена домой. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, розыск преступника продолжается.