В Подмосковье пенсионерки устроили драку на ножах

Дамы солидного возраста не поделили торговое место

Разборка произошла недалеко от школы в поселке Ферма под Сергиевым Посадом. Две старушки, вероятно, поругались из-за торгового места рядом с местным магазином. После словесной перепалки развернулась настоящая драка.

"Бабули на уличном рынке что-то не поделили. В итоге одна из участниц конфликта схватила нож и пошла в наступление", – рассказал местный житель корреспонденту "Подмосковье сегодня".

К счастью, жертв удалось избежать.