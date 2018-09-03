В Подмосковье пенсионерки устроили драку на ножах

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Разборка произошла недалеко от школы в поселке Ферма под Сергиевым Посадом. Две старушки, вероятно, поругались из-за торгового места рядом с местным магазином. После словесной перепалки развернулась настоящая драка.
"Бабули на уличном рынке что-то не поделили. В итоге одна из участниц конфликта схватила нож и пошла в наступление", – рассказал местный житель корреспонденту "Подмосковье сегодня".
К счастью, жертв удалось избежать.
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