В Индии разбился МиГ

Никто не пострадал

В Индии недалеко от города Джодхпур разбился истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Об этом рассказали в Министерстве обороны Индии.

Отмечается, что самолет упал во время планового полета. Пилот успел катапультироваться, передает РИА "Новости".

Выясняются причины произошедшего.