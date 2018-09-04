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В Индии разбился МиГ

Никто не пострадал

В Индии недалеко от города Джодхпур разбился истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Об этом рассказали в Министерстве обороны Индии.

Отмечается, что самолет упал во время планового полета. Пилот успел катапультироваться, передает РИА "Новости".

Выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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