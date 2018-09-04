В Индии разбился МиГ

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В Индии недалеко от города Джодхпур разбился истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Об этом рассказали в Министерстве обороны Индии.
Отмечается, что самолет упал во время планового полета. Пилот успел катапультироваться, передает РИА "Новости".
Выясняются причины произошедшего.
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