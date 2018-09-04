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Нефтебаза Тихоокеанского флота загорелась во Владивостоке (ВИДЕО)

Пожар устроили специально

Пожарные подразделения Владивостока были экстренно подняты во вторник, 4 сентября, в 4 утра по местному времени. Спасателей вызвали на территорию топливного склада Тихоокеанского флота в районе мыса Голдобина.

При помощи трех спецмашин 25 сотрудников МЧС пожар локализовали и ликвидировали за 15 минут, сообщает Пятый канал.

Позже выяснилось, что огонь был полностью контролируемым с самого начала: это были учения для пожарников по борьбе с возгоранием нефтепродуктов. Для этого был подожжен специальный поддон с жидким топливом. Однако местные жители, которые этого не знали, переволновались. их пришлось успокаивать пресс-службе ТОФ.

Вера СВЕТЛОВА
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