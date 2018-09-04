Житель Приморья застрелил брата

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Несчастный случай произошел в День знаний, 1 сентября, на лесном озере Верхнем в Красноборском районе Архангельской области. Местные жители охотились на уток, 41-летний мужчина целился в дичь, а попал в младшего брата.
"Житель областного центра произвел выстрел из карабина по взлетевшим уткам, при этом причинил смертельное огнестрельное ранение головы 34-летнему брату. По предварительным данным, младший брат, сидевший в лодке на берегу реки, встал во время выстрела, в результате чего был смертельно травмирован", – рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, передает информагентство FlashNord.
Сейчас следствие восстанавливает картину произошедшего, после чего станет известно, будет ли заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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