В Подмосковье объявился поджигатель автомобилей

Мужчину разыскивает полиция

Злоумышленник попал под прицел камеры видеонаблюдения. Он облил автомобиль, вероятно, чем-то взрывоопасным, поджег его и скрылся с места преступления. ЧП произошло на Фряновском шоссе. Поджигателя разыскивают в Щелкове.

"От автомобиля остался только багажник. Поджигателем был высокий худой мужчина", – пожаловался корреспонденту "Подмосковье сегодня" владелец сгоревшей машины Иван Киреев.

Он уже заявил в полицию. По словам местных жителей, за последнее время этот случай поджога далеко не первый.