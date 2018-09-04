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В Москве загорелся жилой дом

ЧП случилось на Тверском проезде

В многоэтажном здании в центре столицы горит квартира. По предварительным данным, пожар – на третьем этаже.

Жильцы с верхних этажей не могут эвакуироваться из дома – они заблокированы, передает телеграм-канал LIFE SHOT.

Данных о пострадавших пока нет.

Информацию о пожаре РИА Новости подтвердили в столичном главке МЧС. Уточняется, что загорелась многоэтажка напротив памятника Юрию Долгорукому.

По последним данным, троих жильцов спасли. Пожарные сумели справиться с открытым горением, сообщает телеграм-канал 360 со ссылкой на МЧС.

Виктория БАЛАЯН
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