В Москве загорелся жилой дом

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В многоэтажном здании в центре столицы горит квартира. По предварительным данным, пожар – на третьем этаже.
Жильцы с верхних этажей не могут эвакуироваться из дома – они заблокированы, передает телеграм-канал LIFE SHOT.
Данных о пострадавших пока нет.
Информацию о пожаре РИА Новости подтвердили в столичном главке МЧС. Уточняется, что загорелась многоэтажка напротив памятника Юрию Долгорукому.
По последним данным, троих жильцов спасли. Пожарные сумели справиться с открытым горением, сообщает телеграм-канал 360 со ссылкой на МЧС.
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