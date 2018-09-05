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В России произошло землетрясение

Фото: GLOBAL LOOK press
Жители ближайших от эпицентра городов сильно напуганы

В районе Уральских гор произошло землетрясение. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района, а сам очаг был на глубине 10 километров. При этом магнитуда землетрясения составила 5,4.

"Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано. Оснований для беспокойства жителей Свердловской области нет", – говорится в сообщении МЧС.

Жители городов, находящихся недалеко от эпицентра природного явления, сильно испугались: Мебель тряслась и посуда звенела. Тоже не смогла больше уснуть. Жутко как-то", Меня в Уфе в районе Черниковка на диване раскачивало, и ещё люстра качалась", – написали пользователи в Сети.

В данный момент спасатели проверяют социально-значимые объекты и жилые дома, передает URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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