В России произошло землетрясение

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В районе Уральских гор произошло землетрясение. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
Отмечается, что эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района, а сам очаг был на глубине 10 километров. При этом магнитуда землетрясения составила 5,4.
"Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано. Оснований для беспокойства жителей Свердловской области нет", – говорится в сообщении МЧС.
Жители городов, находящихся недалеко от эпицентра природного явления, сильно испугались: Мебель тряслась и посуда звенела. Тоже не смогла больше уснуть. Жутко как-то", Меня в Уфе в районе Черниковка на диване раскачивало, и ещё люстра качалась", – написали пользователи в Сети.
В данный момент спасатели проверяют социально-значимые объекты и жилые дома, передает URA.RU.
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