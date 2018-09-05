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В Подмосковье произошло страшное ДТП

В аварии погиб человек

Лобовое столкновение микроавтобуса и фуры произошло в Можайском районе Московской области. В Подмосковном главке МЧС сообщили, что авария случилась на 137-м километре трассы М-1.

Движении на автодороге затруднено.

"В 04.43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу: Московская область, городской округ Можайск 137-й км трассы М-1 "Беларусь", населенный пункт Цуканово. Есть пострадавшие", – сообщили в пресс-службе главка.

В ДТП один человек погиб, еще десять пострадали, уточнил РИА "Новости" источник в экстренных службах. Он отметил, что пострадавших в аварии доставили в Можайскую центральную районную больницу.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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