Внедорожник протаранил офис Fox News в Далласе

Пойманный злоумышленник сразу же "начал разглагольствовать"

В среду утром неизвестный мужчина намеренно направил свой грузовик в сторону офиса студии FOX 4 в Далласе, успев перед тараном выскочить из машины. И сразу же "начал разглагольствовать".

Как отмечает Fox News, в ходе инцидента никто не пострадал, а злоумышленника задержали.

На место ДТП выехала бригада саперов, поскольку в автомобиле осталась подозрительная сумка.