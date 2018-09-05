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Внедорожник протаранил офис Fox News в Далласе

Пойманный злоумышленник сразу же "начал разглагольствовать"

В среду утром неизвестный мужчина намеренно направил свой грузовик в сторону офиса студии FOX 4 в Далласе, успев перед тараном выскочить из машины. И сразу же "начал разглагольствовать".

Как отмечает Fox News, в ходе инцидента никто не пострадал, а злоумышленника задержали.

На место ДТП выехала бригада саперов, поскольку в автомобиле осталась подозрительная сумка.

Елена УСОВА
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