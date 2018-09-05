В Кабуле прогремели взрывы

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В Афганистане произошло два взрыва. По предварительным данным, жертвами стали 20, ранены еще 60 человек. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел страны сообщает канал 1TV.
Второй взрыв произошел, когда после первого ЧП на место прибыла полиция. Атака была направлена на правоохранителей.
Первую бомбу привел в действие смертник в спортивном клубе, где шли соревнования по борьбе. Второе взрывное устройство заложили в автомобиль неподалеку.
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