Грибник неделю блуждал в псковском лесу

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В Струго-Красненском районе Псковской области пропал житель деревни Могутово. Мужчина ушел в лес за грибами 29 августа и не вернулся.
Первым забил тревогу сосед потерявшегося. Спустя неделю любителя тихой охоты удалось найти.
"Потерявшийся мужчина был обнаружен 4 сентября полицейскими на лесной дороге примерно в 10 километрах от места жительства. Он был истощен, но от медицинской помощи отказался", – говорится на сайте регионального Управления МВД.
В поисково-спасательной операции были задействованы не только полицейские, а также сотрудники МЧС и добровольцы из местного населения, уточняет FlashNord.
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