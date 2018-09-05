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Грибник неделю блуждал в псковском лесу

На тихую охоту он отправился еще в конце августа

В Струго-Красненском районе Псковской области пропал житель деревни Могутово. Мужчина ушел в лес за грибами 29 августа и не вернулся.

Первым забил тревогу сосед потерявшегося. Спустя неделю любителя тихой охоты удалось найти.

"Потерявшийся мужчина был обнаружен 4 сентября полицейскими на лесной дороге примерно в 10 километрах от места жительства. Он был истощен, но от медицинской помощи отказался", – говорится на сайте регионального Управления МВД.

В поисково-спасательной операции были задействованы не только полицейские, а также сотрудники МЧС и добровольцы из местного населения, уточняет FlashNord.

Оксана ПОДТУРКИНА
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