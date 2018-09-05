На Новорижском шоссе произошла авария

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В деревне Чесноково городского округа Истра грузовик врезался в ограждение шоссе
"Это случилось на полосе, ведущей в сторону области...Видимо, удар был большой силы, так как у грузовика оторвало кабину. Других поврежденных машин не было", – рассказал очевидец аварии интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
На месте происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, на дороге возникла пробка.
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