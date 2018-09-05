Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Новорижском шоссе произошла авария

От удара у фуры оторвало кабину

В деревне Чесноково городского округа Истра грузовик врезался в ограждение шоссе

"Это случилось на полосе, ведущей в сторону области...Видимо, удар был большой силы, так как у грузовика оторвало кабину. Других поврежденных машин не было", – рассказал очевидец аварии интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

На месте происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, на дороге возникла пробка.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

На Украине "оживили" Захарченко

Международные наблюдатели не видели тела погибшего главы ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей