На Новорижском шоссе произошла авария

От удара у фуры оторвало кабину

В деревне Чесноково городского округа Истра грузовик врезался в ограждение шоссе

"Это случилось на полосе, ведущей в сторону области...Видимо, удар был большой силы, так как у грузовика оторвало кабину. Других поврежденных машин не было", – рассказал очевидец аварии интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

На месте происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, на дороге возникла пробка.

