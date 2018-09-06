В Тольятти загорелся химзавод

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В Тольятти вспыхнуло здание химзавода. Отмечается, что площадь пожара составила 200 кв. метров.
В результате происшествия погибли два человека, которые проводили огневые работы, передает Telegram-канал L!FE SHOT.
На месте работают спасатели и пожарные.
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