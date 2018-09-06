В Москве напали на известную фигуристку

Жертвой хулигана стала Софья Полищук

СМИ дают противоречивую информацию о случившемся.



В четверг, 6 сентября, телеграм-канал Mash сообщил, что в столице избили фигуристку Полищук. По данным источника, когда девушка шла домой после тренировки, ее встретил знакомый. Молодой человек устроил сцену ревности и попытался вырвать у нее телефон.



Софья отказалась отдавать телефон, тогда знакомый якобы ударил ее, а потом начал душить. По информации телеграм-канала, фигуристка зафиксировала травмы в больнице и написала заявление в полицию.

Между тем президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что на фигуристку Софью Полищук напали.

"Я поручил разобраться в ситуации, когда мы прочитали эту новость. По нашей информации, ничего не произошло. Софья сегодня была на тренировке, с ней все в порядке", – заявил Горшков РИА "Новости".

Полищук 17лет, вместе со своим партнером Александром Вахновым она заняла в этом сезоне третье место в танцах на льду на юниорском Гран-при.