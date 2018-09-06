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Махнул топором: дровосек оставил без света 14 деревень

Подача электроэнергии уже восстановлена

В Псковской области лесоруб обесточил сразу 14 сельских поселений – одно из срубленных деревьев упало на линию электропередачи.

"Несколько часов понадобилось энергетикам, чтобы отыскать в лесу повреждение на линии и заменить сломанные опоры и оборванный провод". – рассказали FlashNord в пресс-службе "Псковэнерго".

В ведомстве добавили, что работы шли в темное время суток в труднодоступной местности. Для того, чтобы быстрее подать электричество в дома селян, энергетики задействовали "световую башню".

Материальный ущерб, который предстоит возместить горе-лесорубу, устанавливается.

Валентина МАЙОРОВА
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