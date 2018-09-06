Махнул топором: дровосек оставил без света 14 деревень

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В Псковской области лесоруб обесточил сразу 14 сельских поселений – одно из срубленных деревьев упало на линию электропередачи.
"Несколько часов понадобилось энергетикам, чтобы отыскать в лесу повреждение на линии и заменить сломанные опоры и оборванный провод". – рассказали FlashNord в пресс-службе "Псковэнерго".
В ведомстве добавили, что работы шли в темное время суток в труднодоступной местности. Для того, чтобы быстрее подать электричество в дома селян, энергетики задействовали "световую башню".
Материальный ущерб, который предстоит возместить горе-лесорубу, устанавливается.
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