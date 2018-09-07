В Москве ограбили инкассаторов

ЧП произошло на северо-востоке столицы

Бандиты на автомобиле BMW X5 черного цвета ограбили на улице Корнейчука сотрудников, перевозивших наличные деньги столичной продуктовой компании.

Как сообщает Telegram-канал "112", нападавшие ударили водителя рукояткой пистолета по голове и отобрали сумку с деньгами. Отмечается, что 1 млн руб. перевозили без специальной охраны, на обычной легковой машине.

На месте происшествия работает полиция.