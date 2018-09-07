В Москве ограбили инкассаторов

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Бандиты на автомобиле BMW X5 черного цвета ограбили на улице Корнейчука сотрудников, перевозивших наличные деньги столичной продуктовой компании.
Как сообщает Telegram-канал "112", нападавшие ударили водителя рукояткой пистолета по голове и отобрали сумку с деньгами. Отмечается, что 1 млн руб. перевозили без специальной охраны, на обычной легковой машине.
На месте происшествия работает полиция.
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