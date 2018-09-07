Глава "Газпрома" попал в аварию

ДТП произошло на Каширском шоссе

Автомобиль Алексея Миллера угодил в дорожно-транспортное происшествие по дороге в аэропорт. К счастью, в аварии никто не пострадал. Более того, непредвиденному ЧП в "Газпроме" не придали значения.

"Был небольшой инцидент по дороге в аэропорт. Даже вопрос не стоит о самочувствии", – пояснил "РЕН ТВ" представитель энергетической компании Сергей Куприянов.