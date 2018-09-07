В Сергиевом Посаде объявился крушитель автомобилей

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Школьник выходит во двор и ломает все, что видит на своем пути.
От рук малолетнего крушителя пострадало уже несколько автомобилей жильцов ЖК "Гранд Парк". Сделать с ребенком пострадавшие ничего не могут, а его родители на возмущение соседей никак не реагируют.
"По нашим данным, он нездоров, и, несмотря на это, родители отпускают ребенка одного на улицу. Ребенок вбегает в подъезды и начинает ломать все вокруг, может там же сходить в туалет", – рассказала корреспонденту сайта "Подмосковье сегодня" одна из местных жительниц.
В семье мальчика – семеро детей. Соседи намерены собрать подписи и обратиться в органы опеки.
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