Рыбак провел три дня на необитаемом острове

Он не смог отыскать свою лодку

В Архангельской области нашли мужчину, который исчез трое суток назад.

Как сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону, вечером 1 сентября 37-летний рыболов с запасом продуктов уехал на лодке к острову Кумбыш, где уже отдыхали его отец и друг. В темноте северодвинец сбился с курса и не встретился с ожидавшими его родственниками. Спасатели не могли найти его 3 дня.

Утром в среду, 5 сентября, пропавшего нашел на маленьком островке Егоров другой рыбак. Выяснилось, что заблудившийся рыболов бросил якорь в зарослях высоких камышей, занимающих огромные пространства в дельте Северной Двины. Затем он пешком попытался выйти на более сухое место и попал на небольшой необитаемый островок в одном из рукавов. Там он и просидел более трех дней, потому что не смог найти свою лодку.

Спасенного благополучно доставили в Архангельск.