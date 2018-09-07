Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рыбак провел три дня на необитаемом острове

Он не смог отыскать свою лодку

В Архангельской области нашли мужчину, который исчез трое суток назад.

Как сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону, вечером 1 сентября 37-летний рыболов с запасом продуктов уехал на лодке к острову Кумбыш, где уже отдыхали его отец и друг. В темноте северодвинец сбился с курса и не встретился с ожидавшими его родственниками. Спасатели не могли найти его 3 дня.

Утром в среду, 5 сентября, пропавшего нашел на маленьком островке Егоров другой рыбак. Выяснилось, что заблудившийся рыболов бросил якорь в зарослях высоких камышей, занимающих огромные пространства в дельте Северной Двины. Затем он пешком попытался выйти на более сухое место и попал на небольшой необитаемый островок в одном из рукавов. Там он и просидел более трех дней, потому что не смог найти свою лодку.

Спасенного благополучно доставили в Архангельск.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Скрипалей отравили 37 раз

Британцы все отследили

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей