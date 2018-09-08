В Ираке обстреляли консульство США

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В иракской Басре неизвестные выпустили несколько снарядов по аэропорту и консульству США.
"Три снаряда упали рано утром сегодня рядом с консульством США и международным аэропортом Басры", – цитирует сотрудника аэропорта телеканал Al Sumaria.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Выясняются причины произошедшего.
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