В Ираке обстреляли консульство США

Жертв и пострадавших нет

В иракской Басре неизвестные выпустили несколько снарядов по аэропорту и консульству США.

"Три снаряда упали рано утром сегодня рядом с консульством США и международным аэропортом Басры", – цитирует сотрудника аэропорта телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Выясняются причины произошедшего.