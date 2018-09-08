В Новороссийске автобус унесло в море

Пассажиров внутри не было

Сильные дожди затопили часть Новороссийска. Поток воды был настолько мощным, что смыл пассажирский автобус в море.

К счастью, в этот момент внутри салона никого не было. О дальнейшей судьбе транспорта ничего неизвестно, передает РЕН ТВ.

При этом власти города попросили жителей не выходить из дома.