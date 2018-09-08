В Новороссийске автобус унесло в море

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Сильные дожди затопили часть Новороссийска. Поток воды был настолько мощным, что смыл пассажирский автобус в море.
К счастью, в этот момент внутри салона никого не было. О дальнейшей судьбе транспорта ничего неизвестно, передает РЕН ТВ.
При этом власти города попросили жителей не выходить из дома.
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