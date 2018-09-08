В Иркутской области экстренно сел самолет

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В аэропорту Усть-Кута Иркутской области экстренно сел самолет. На его борту находились 45 человек. В результате никто не пострадал. Об этом рассказали в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
"При заходе на посадку произошёл отказ правого двигателя. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Красноярск – Усть-Кут – Ленск. Посадка произошла в штатном режиме", – говорится в сообщении ведомства.
Выясняются причины произошедшего.
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