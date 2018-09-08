В Индонезии автобус рухнул в овраг

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В Индонезии в провинции Западная Ява пассажирский автобус упал в овраг. В результате погибли 20 человек. Об этом сообщили в центре по борьбе со стихийными бедствиями.
Отмечается, что водитель не справился с управлением. При этом 6 человек погибли на месте, остальные по дороге в больницы или уже в медучреждениях, передает агентство Xinhua.
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