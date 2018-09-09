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В Москве автомобиль врезался в толпу пешеходов

Погиб человек

ЧП случилось на Новочеркасском бульваре.

Данные о жертвах и пострадавших пока разнятся. Телеграм-канал Mash ранее сообщал о троих погибших. РЕН ТВ передает, что погиб, по предварительным данным, один человек. Еще 10 пострадали. Между тем информацию об одной жертве происшествия и девяти пострадавших ТАСС подтвердил источник в экстренных службах столицы.

"Пострадали девять человек, один погиб. Он скончался в машине скорой помощи", – рассказал собеседник агентства.

По последней информации, 20-летнего водителя, который использовал автомобиль в качестве тарана, уже задержали. Как выяснилось, гражданин Киргизии поссорился с земляками в одном из ресторанов на юго-востоке Москвы. Он вышел и сел в машину, а когда остальные последовали за ним, наехал на них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Виктория БАЛАЯН
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