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В Подмосковье произошло смертельное ДТП с грузовиком

Погибли два человека

Авария случилась на федеральной автодороге М6 "Каспий". На 137-м километре столкнулись грузовик и автобус. Жертвами ДТП стали два человека, пострадали еще 13. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах Московской области.

Обстоятельства и причины случившегося пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
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