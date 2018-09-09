В Подмосковье произошло смертельное ДТП с грузовиком

Погибли два человека

Авария случилась на федеральной автодороге М6 "Каспий". На 137-м километре столкнулись грузовик и автобус. Жертвами ДТП стали два человека, пострадали еще 13. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах Московской области.

Обстоятельства и причины случившегося пока неизвестны.