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В Южном Судане рухнул пассажирский самолет

Погиб 21 человек

В авиакатастрофе чудом выжили трое – двое мужчин и шестилетний мальчик. Воздушное судно упало в озеро.

Самолет вылетел из города Джуба, столицы Южного Судана, передает  Associated Press.

Он рассчитан на 19 мест. Однако точное количество находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа пока неизвестно.


Виктория БАЛАЯН
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