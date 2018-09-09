В Южном Судане рухнул пассажирский самолет

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В авиакатастрофе чудом выжили трое – двое мужчин и шестилетний мальчик. Воздушное судно упало в озеро.
Самолет вылетел из города Джуба, столицы Южного Судана, передает Associated Press.
Он рассчитан на 19 мест. Однако точное количество находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа пока неизвестно.
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