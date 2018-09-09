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В центре Донецка прогремел взрыв

ЧП случилось возле МВД

На площади Дзержинского что-то взорвалось. О случившемся в центре Донецка сообщает Телеграм-канал dnr_live.

По словам некоторых очевидцев, взрыва было три. Подробностей пока нет. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Между тем в МВД информацию пока не подтвердили. Источник сообщил, что в район площади ударили молнии.

По последним данным, сообщение о взрывах не подтвердилось. В районе площади Дзержинского все спокойно, заявил корреспондент dnr_live

Виктория БАЛАЯН
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