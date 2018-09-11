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В Москве произошла крупная авария

Есть жертва

Число пострадавших в массовом ДТП на Варшавском шоссе увеличилось до шести человек.

Напомним, ночью на столичной автодороге столкнулись два грузовика, междугородний автобус и пять легковушек. В результате погиб один человек, еще шесть получили травмы.

Уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

По предварительной информации, водитель одной из фур уснул за рулем и въехал в автомобили, которые стояли на светофоре. 

Виктория БАЛАЯН
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