В Москве произошла крупная авария

Есть жертва

Число пострадавших в массовом ДТП на Варшавском шоссе увеличилось до шести человек.

Напомним, ночью на столичной автодороге столкнулись два грузовика, междугородний автобус и пять легковушек. В результате погиб один человек, еще шесть получили травмы.

Уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

По предварительной информации, водитель одной из фур уснул за рулем и въехал в автомобили, которые стояли на светофоре.