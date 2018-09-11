В Москве произошла крупная авария

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Число пострадавших в массовом ДТП на Варшавском шоссе увеличилось до шести человек.
Напомним, ночью на столичной автодороге столкнулись два грузовика, междугородний автобус и пять легковушек. В результате погиб один человек, еще шесть получили травмы.
Уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
По предварительной информации, водитель одной из фур уснул за рулем и въехал в автомобили, которые стояли на светофоре.
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